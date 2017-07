Røde Kors frykter rekordmange redningsaksjoner i fjellet

Fjellformasjonen Trolltunga i Hordaland blir en stadig mer populær turistattraksjon. Men flere turister betyr også flere redningsaksjoner. Så langt i sesongen er det registrert 15 aksjoner fra Hjelpekorpset. Dette er en tredobling fra samme tid i 2016, ifølge Røde Kors.

Antall besøkende forventes å fortsette å stige også i år. I 2016 hadde Trolltunga 100.000 besøkende, mens det er forventet mellom 100.000 og 160.000 turister i år.

Generalsekretær i Røde Kors, Bjørn G. Apeland, er bekymret.

– Vi er allerede en hel måned på forskudd med antall redningsaksjoner ved Trolltunga, og har ennå ikke sett starten på høysesongen eller den krevende høstsesongen, sier han.

Utfordringer flere steder

Antall utflukter til Kjerag har også økt. I 2016 gikk 70.000 til det velkjente fjellplatået. I år er det ventet rundt 100.000 besøkende. Tidligere i år fikk Kjerag og Preikestolen bevilget to millioner kroner i statsbudsjettet som kommer godt med i redningsarbeidet.

– I fjor hadde vi sju-åtte aksjoner. Med mer ferdsel er det naturlig at det blir flere aksjoner, sier lensmann i Sirdal, Egil Netland, til NRK.

Alternative løsninger

Også Besseggen i Vågå i Oppland er en populær fjellrygg å bestige. Her har reiselivsnæringa ansatt en «vaktmester» som skal patruljere fjellet.

– Jeg skal gå Besseggen, prate med folk, hjelpe dem som trenger det, plukke litt søppel og kanskje forhindre noen redningsaksjoner, sier den nyansatte vaktmesteren, Ørjan Venås, til NRK.

Han skal gå turen én dag i uka.

– Håpet var å kunne gå hver dag, men det har vi foreløpig ikke finansiering til, så nå prøver vi dette, sier Venås.

Han forteller at det er få skader, men at flere undervurderer turen og er i for dårlig form eller har for lite klær og mat med seg.

Myndighetene må ta mer ansvar

Bjørn G. Apeland i Røde Kors mener myndighetene og reiselivsnæringen nå må ta et større ansvar for sikkerheten til turistene. Han ber om at allerede varslede tiltak som fjellvakter settes i gang, og etterlyser også investeringer i stier og veier samt nødbuer og skilting.

– Mer forpliktende tiltak må på plass for å sikre at alle som trenger hjelp, får det. I verste fall kan liv gå tapt, sier Apeland.