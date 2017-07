Politiet i Møre og Romsdal melder på Twitter at de grep inn etter klage i Sunndal. Klagene gikk på at det ble spilt for høy musikk. Politiet valgte da å få slutt på musikken på følgende måte: En vital kabel fra stereoanlegget ble beslaglagt.

Stereoanlegget tilhørte til en beboer i et bygg med flere leiligheter, melder politiet.