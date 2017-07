Flere pasienter på gangen

Kommunene har ikke kapasitet til å ta imot pasientene som trenger mer oppfølging, skriver NRK .

Økningen i antallet ferdigbehandlede pasienter for hele landet var i fjor på 18 prosent.

Fagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik Sandbu, sier til NRK:– Vi har fulgt denne utviklingen over lengre tid. Vår største bekymring og utfordring er at dette kan føre til høyt belegg på mange sykehus og at pasienter ikke blir behandlet fort nok.

Ved St. Olavs hospital i Trondheim har 869 utskrivningsklare pasienter ventet på oppfølging i kommunene ved utgangen av mai. Dette er nesten 300 flere pasienter enn på samme tid i fjor.

Kommunene må betale 4.600 kroner per døgn for pasienter som er utskrivningsklare ved sykehusene.