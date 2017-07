«Perfekte» jordbær på vei ut i markedet

De norske jordbærene har det optimalt når de får rundt 20 grader og litt sol, og varmere netter. Godt vær flere steder fører til at hele landet vil få rikelig med norske jordbær.

– Det har vært en perfekt jordbærvår så langt, sier Gerd Byermoen, kommunikasjonssjef i Opplysningskontoret for frukt og grønt, til NTB.

Perfekt jordbærvår

Byermoen mener at det kan bli perfekte bær i løpet av uken. Selv om Sør- og Østlandet har hatt fine bær i et par uker, er det nå bærene er klare for høsting i Hedmark og Oppland. Dermed øker mengden jordbær så mye at hele landet vil få god tilgang til norske bær.

Ulike dyrkingsområder etterfølger hverandre med innhøsting, noe som bidrar til jevne leveranser. Byermoen sier også at den perfekte jordbærvåren gjør at fjorårets gråskimmelsopp-angrep ikke vil bli en fare i år.

Ti kurver hver

I 2016 ble det solgt 4.600 tonn norske jordbær. Når Opplysningskontoret for frukt og grønt legger til import og direktesalg og trekker fra industriens andel, antar de at vi i snitt spiser ti kurver hver.

– Jordbær er en fantastisk råvare, og de aller fleste kan fråtse i jordbær, sier Byermoen, som spesielt anbefaler jordbær i grillsalaten.

Jordbær inneholder mer vitamin C enn appelsiner, mye fiber og lite energi.

Viktig med god smak

Ville jordbær har vært kjent i Europa siden romertiden, og på begynnelsen av 1800-tallet begynte den kommersielle dyrkingen. Korona er den mest kjente norske sorten, men det eksperimenteres hele tiden med nye sorter.

– Det er viktig for norske kunder at bærene smaker godt, mens sørover i Europa er bærene ofte mer til pynt, og det stiller ulike krav til bærsortene, sier Byersmoen.

Egentlig er ikke jordbæret et bær i det hele tatt, men en oppsvulmet blomsterbunn som inneholder bitte små jordbærfrø som botanisk sett er nøtter.

Snart kommer også bringebærene

Bringebær kommer gradvis utover i juli, skriver Landbruksdirektoratet som venter full fart i produksjonen om to til tre uker.

I Reddal i Aust-Agder har høstingen av bringebær allerede startet.