Politiet møtte på to menn som kranglet ved en kiosk i Molde sentrum sent natt til søndag. Den ene av de to hevdet å ha blitt slått til i ansiktet og ble kjørt til legevakt for en sjekk. Det skal ikke være snakk om noen alvorlig skade. Den andre mannen skal ha vært i 30-årene.

Politiet avventer anmeldelse fra fornærmede.

Hendelsen skal ha skjedd like etter klokken tre natt til søndag.