Er Jonas Rønningen Eliteseriens kjekkeste spiller?

At fotballspillere har draget er vel ingen hemmelighet. Flere av oss har nok hatt sine ungdomsforelskelser på spillere som David Beckham, Cristiano Ronaldo, Daniel Berg Hestad og Magne Hoseth. Nå har Eurosport-programmet «Klubbhuset» tenkt å avgjøre en gang for alle hvem som er Eliteseriens kjekkeste spiller.

– Vil egentlig ikke vinne

Konkurransen har vært tøff, men mandag skal det hele avgjøres. To spillere gjenstår. Stabæks Daniel Granli, og KBKs Jonas Rønningen. Rønningen er fra Hjelset, og har tidligere spilt for Træff. Det er en ydmyk finalist Rbnett snakker med søndag.

– Dette er ikke en konkurranse jeg har meldt meg på selv, for å si det sånn. Jeg er egentlig litt beskjeden, og ikke så glad i all den ekstra oppmerksomheten, sier han. Rønningen håper folk forstår at kåringen er ment humoristisk.

– Det er nok mest på tull. Jeg tar det hele med godt humør. Man må jo by litt på seg selv, sier han. Eliteseriespilleren har ikke noe mål om å vinne. – Jeg gruer meg. Men jeg må bare ta det som det kommer. Det er litt kleint, men samtidig er det artig at det skapes litt blest rundt Eliteserien, sier han. I KBK-leiren arbeides det derimot hardt for å bringe tittelen hjem.

– Ja, gjengen har jobbet knallhardt for å spre budskapet. De deler og deler. Det var kapteinen som valgte ut spillere til konkurransen, og valget falt på meg. Dette må jeg bare tåle, sier Rønningen.

Ole Martin Rindarøy ble valgt av Ruben Gabrielsen til konkurransen, men måtte gi tapt i første runde mot Rosenborgs Marius Lundemo.

