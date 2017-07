Mobilspill skal opplyse om livmorhalskreft

På tross av økt oppmerksomhet og diskusjon i mediene mener Mari Nygård ved Kreftregisteret at det er store kunnskapshull når det kommer til kunnskap om livmorhalskreft hos den norske befolkningen.

Nå lanserer Kreftregisteret et eget spill, Fight HPV, for å prøve å øke bevisstheten rundt hpv-virus og livmorhalskreft.

– Det er fortsatt mange som aldri har hørt om HPV-viruset. Med dette spillet ønsker vi å demystifisere HPV-viruset, slik at flere skal ønske både å sjekke og vaksinere seg, sier Nygård.

Gjennom spillet får man gjennom seks episoder informasjon om hvordan man kan forebygge livmorhalskreft. Nygård sier at hensikten med spillet er å gi folk mot til å tørre å sjekke seg.

– Livmorhalskreft er en sykdom man burde kunne forebygge. De fleste som får kreft, er de som ikke sjekker seg. Det vi ønsker, er å gi folk styrke når de må ta valget om å vaksinere barna sine eller seg selv, eller gå til screening for å sjekke seg, sier hun.

Senere vil det bli gjennomført en studie for å måle om spillet har ført til at flere går til sjekk for livmorhalskreft.