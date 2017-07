En Pride-parade for alle 

Regnbuer pryder plakater, ansikter, mager og lår. Det regner glitter og konfetti, mens folk danser stillestående, tripper for å kunne begynne å gå. Det er som en fargerik nasjonaldag. Det er tid for Pride-parade i Oslo.

«Gå for meg»

Minst 30.000 mennesker har møtt opp for å gå den årlige paraden fra Grønland til Spikersuppa i Oslo. Mange av dem skal gå for en venn som ikke tør å gå. I år er det nemlig stort fokus på kampanjen «gå for meg.» Artist Maria Mena skal i år gå for en venninne som ikke tør å gå.

– Jeg synes kampanjen er utrolig viktig. For da kan vi forhåpentligvis doble antallet som tør å gå. I år skal jeg gå for en venninne av meg, neste år håper jeg vi går her hånd i hånd, sier artisten til NTB.

I år er Maria Mena på pride med stedatteren sin. Hun synes det er viktig å vise henne at hun vokser opp i et mer åpent samfunn.

– Dette er en parade for alle. Vi lever i et mer åpent samfunn nå, og det ønsker jeg å vise stedatteren min. Vi har et større mangfold nå enn før, men jeg ønsker fortsatt at det å være homofil skal være noe man ikke spør om lenger, det skal ikke trenge å være en stor «greie», sier Mena.

«Vi danser for alle som ikke kan»

Oppå planet til en lastebil danses det med plakatene «Vi danser for alle som ikke kan.» Det er organisasjonen FRI som har satt i gang kampanjen «gå for meg» hvor folk anonymt har sendt inn sine historier om hvorfor de ikke våger å gå i paraden til kampanjens nettside. Man kan da gå inn på siden og velge å gå for noen som ikke tør.

Noe av grunnen til at paraden i år har fått så stor oppslutning, er ifølge festivalsjef Fredrik Dreyer nettopp kampanjen.

– Vi har opplevd et ekstremt stort engasjement i år, det tror jeg er mye på grunn av kampanjen «gå for meg». Ellers er paraden viktig for å vise hvor langt vi har kommet, men også for å vise at vi har en lang vei å gå.

En viktig dag for Oslo

Fremst i paraden gikk helseminister Bent Høie (H). Han synes det er viktig å gå i paraden for alle de som ikke tør å gå, men også for folk i andre land som ikke har kommet like langt som Norge.

– Det er viktig at vi feirer i dag. Jeg synes også det er viktig å gå for dem som ikke går selv. Både i solidaritet med andre land med mer utfordringer enn oss selv, og for mindre grupper i samfunnet som kanskje synes det er vanskeligere å stå fram med den de er, sier Høie.

Ved Bent Høies side veives det med et regnbueflagg. Det er ordfører Marianne Borgen sitt. Hun synes paraden er en kjempeviktig dag for byen.

– Det er viktig å se at Oslo er mangfoldig. Nå har vi reist flagget også på rådhuset. Alle må få lov til å være hvem de er, og elske dem de vil, sier Borgen.