Klart for traktorsafari

( Driva ): Den første turen går lørdag fra Sunndalsporten på Gjøra til Middagshjellen. Egil Thorsen opplyser at turen tar rundt tre og en halv time. Det blir to avganger per dag fra torsdag til og med søndag framover sommeren.

- Bli med på en opplevelsesrik reise fra Gjøra og innover langs Grøvu og opp til Jenstad med en kort stopp for å se på fossene. Videre går turen opp Øverlia og inn til det flate området på 780 meters høyde som kalles Middagshjellan. Her er det 60 mål med dyrka mark, en unik samling av seterhus og et tjærebrenneri.

Lørdag vil det foregå brenning av tjære hele dagen, og Anders Hovde vil foredra om prosessen. Etter ankomst vil det bli servert rømmegrøt med spekemat og drikke. Det vil også være mulig å kjøpe tjære, skosmørning, salve mm. De som ønsker det kan gå deler av returen via utsiktspunktet ved Lindalsfallet sammen med en lokal guide, opplyser Thorsen.

