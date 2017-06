Klar-ferdig-gå Olympiade!

Onsdag 28. juni gikk SFO-olympiaden av stabelen på Langmyra skole. Dette er den største felles SFO-aktiviteten for sentrumsskolene. I løpet av dagen var det idrettsaktiviteter for store og små, og barna ble delt inn i aldersblanda grupper for å skape trivsel.

300 barn fordelt på fem lag

May Kausland Sæbø (41) gleder seg til å ønske barna fra Kvam, Sellanrå, Kviltorp, Nordbyen og Langmyra velkommen. Som avdelingsleder for SFO på Langmyra skole har det vært mye planlegging for å tilrettelegge den store olympiaden.

– Olympiaden går på rundgang mellom sentrumsskolene hvert år. Barna, som går i alt fra 1.–4. klasse, deles inn i fem lag under olympiaden. Hvert lag består av barn i ulike aldre fra forskjellige skoler, sier Sæbø.

Ikke første SFO-olympiade

Det er ikke første gang SFO-olympiaden blir igangsatt.

– Vi tror det har blitt arrangert 16–17 olympiader opp gjennom tidene. 4 av disse har Langmyra stått for.

Fokus på aktivitet og leik

Det er SFO når det er skole og litt på sommeren.

– Hvilke aktiviteter holder barna på med under SFO?

– Det er aktiviteter på tvers av trinnene. Blant annet er det formingsaktiviteter, aktiviteter i gymsal, vi går på tur, vi lager litt mat og mye leik. Veldig mye leik.

Sæbø forteller videre om planen for dagen.

– Først er det en liten samling før de skal leike seg gjennom de fem ulike postene. På slutten av dagen får de diplom blir det boller og saft. De får til og med en is siden det er så fint vær!

Skaper samhold

Skoler over hele landet blir stadig mer multikulturelle.

– Hvilke verdier forsøker dere å lære barna når de leiker med hverandre?

– Vi har mange fra andre kulturer her, så vi fokuserer på å lære barna at vi skal respektere hverandre sjøl om vi er forskjellig.

Liker seg i naturen

Ti av de ivrige deltakerne forteller at de storkoser seg på SFO, også på olympiaden.

– Jeg liker å slenge meg i apejungelen og leike i skogen, sier Trine.

Mina legger til at de i Nordbyen SFO bygger trehytter.

– Jeg liker å svinge på disse så det gjaller i veggene, sier Emma.

– Hva skal dere gjøre på de ulike postene i dag?

Barna legger til at de skal ha potetløp, stafett, erteposeløp, potetsekkløp og sparkesykkelløp. Alle er gira på å gjøre det best mulig!

Store planer for sommeren

Etter Olympiaden skal de fleste nyte sommeren i innland eller utland. Stikkord er Markus og Martinus-konsert, Hunderfossen, hytteliv og rideleir på Island. Mange skal også til solrike destinasjoner som Nice og Mallorca.

– Først skal vi på en bondegard, og når vi er ferdig der skal vi få oss kattunge, sier Sebastian stolt.