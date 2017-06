Feiret günderrom med champagne

Fire ganger i året møtes dem som vil fra næringslivet i Rauma til næringsfrokost. Det er ikke hver gang champagnen sprettes, slik den ble før frokosten mandag morgen, fordi aller første leietaker i det planlagte innovasjonssenteret er i boks. Dette ved at Rauma Næringslag og Sparebanken Møre har garantert med hver sin million overfor utbyggeren Siva, slik at de skal legge til rette for et gründerrom. Banken og næringslaget garanterer med beløpet sitt dermed for leie av gründerrommet i 10-15 år.

– Det går litt opp og litt ned, men nå vil vi markere det flotte vi har fått til, sa Solveig Brøste Sletta, konstituert leder i Nordveggen AS. Angående «ned» er det snakk om en større aktør som har trukket seg fra prosjektet, uten at hun vil nevne navn på denne.

«Ruskevær»

Linda Rafteseth Grimstad fra Sparebanken Møre fortalte de frammøtte litt om bakgrunnen til innsatsen fra bankens del.

– Vi er programforplikta til å dele ut halvparten av overskuddet vårt, og bidrar mest til idrett. At vi også bidrar til næringsutvikling er ikke så kjent. Vi kan ikke støtte enkeltbedrifter med kapital, så da vi fant dette, kunne vi være med,forteller hun. Håvard Ulvestad, som jobber i bankens avdeling i Rauma, var glad for å kunne trekke i trådene.

– Det er kjekt å komme med litt gode nyheter i en periode med det jeg opplever som litt «ruskevær», sa han.

– Målet er nye bedrifter

– Siva som huseiere måtte ha en langsiktig leieavtale på plass for å realisere dette gründerrommet. Det er stilig at vi får til dette i fellesskap, sa Lars Stenerud, leder i Rauma næringslag.

– Alle kan ønske seg ting, men det ville ikke bli bygget et gründerrom om ingen kan leie, forteller Brøste Sletta.

– Dette blir et rom der gründere kan sitte sammen, og i starten trenger de ikke betale leie heller. Det er krevende å starte opp noe, sier hun, og forteller at rommet blir for både nyetablerte bedrifter og eksisterende bedrifter med nye prosjekter.

– Målet er så klart å skaffe flere bedrifter eller få eksisterende til å vokse, sier hun.

Jørn Heggertveit, prosjektleder Nytt næringsliv i ProtoMore, tidligere Molde kunnskapspark, var også på plass under frokosten. De vil etablere en underavdeling på Åndalsnes hvor det skal kjøres program for vekstbedrifter.

– Siva har gjort undersøkelser med sine bedrifter. De viser at gründere som sitter sammen er mer fornøyde, sier han.