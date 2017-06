Åpnet møteplass for gründere

Med midler fra Kraftfondet i Rauma og fra fylkeskommunen via ProtoMore, samt Hoppid, kunne Nordveggens Solveig Brøste Sletta og Ane Marte Hammerø fredag invitere til formell åpning av et nytt rom i Rauma næringshage. I et rom med nye, «freshe» møbler, en stor og fin skjerm og godt lys skal i utgangspunktet tre gründere ha kontorfellesskap og møteplass. I tillegg kan det arrangeres møter der.

Rommet ligger i Rauma næringshage, der også Nordveggen holder til.

– Her er man tett på andre folk. Det er alltid noen som har ei løsning, sier Hammerø som tror det er bedre å sitte i et fellesskap enn alene.

Sukess i Molde

Jørn Heggertveit fra Protomore forteller at de i Molde åpnet gründerrom i 2016.

– Det har vært en stor suksess og har hatt stor tiltrekningskraft på gründere, sier han.

Ole Kjell Talberg snakket som represenant for kommunen og om midlene fra Kraftfondet, kommunens næringsfond.

– Vi ser gode fordeler i at gründere kan møtes, sier han. Forutsetninga deres er at kontoret flyttes når når et framtidig innovasjonssenter står klart.

Håper mange tar kontakt

Nå håper Hammerø og Brøste, som allerede har hatt hoppid-kontor i en årrekke, men som nå mener det vil vises bedre, at folk med idéer strømmer på.

- Vi er den første døra man skal åpne når man skal starte opp noe – og i ønsker at mange skal åpne den døra, sier Hammerø.

Ifølge Brøste Sletta var 2016 et rekordår på flere år angående nyetableringer.

– I 2017 har det gått litt ned, forteller hun og hinter om at det er store muligheter for midler fra flere instanser om man søker nå.

– Er noen hjemme på ferie og har tanker om å starte nå, så kom til oss for en prat, oppfordrer hun.

Eivind Vardal Ryste fra fylkeskommunen hadde med tre krus i innflytningsgave.

– For å starte noe trenger man kultur for det, kreativt miljø, kompetanse og kapital – og kaffe, sa han og gratulerte.