Seilet i vinden

– Vi gjør om alle enkeltrom til dobbeltrom. Med flere senger per rom, i tillegg til ny utnyttelse av tidligere tomarealer vil vi få 100 nye sengeplasser. Det sier direktør ved Seilet Vanja Braute.

Familier og idrett

– Familier er et sterkt satsingsområde her hos oss. Her kan vi tilby badeland, spa og trening. Med de nye sengene passer ikke minst dette bra for «moderne familier», som gjerne har med mange barn. Nå håper vi å tiltrekke oss mange slike familier på helgetur. I tillegg vil dette være gunstig for de mange idrettslagene som kommer hit, og gjerne bor mange på samme rom, sier Braute.

Skapsenger

Istedenfor klappsengene som benyttes som ekstrasenger i dag vil det bli skapsenger som man kan slå ned. Sofaer vil bli byttet ut med sovesofaer.

– Også en del av suitene vil bli forandret. Dette gjelder ikke alle, det er fortsatt juniorsuiter som vil forbli akkurat slik de har vært før. Vi er dessuten glade for at vi kan benytte oss av bedrifter i nærområdet til arbeidet, sier direktøren. De nye møblene skal lages av Måndalen Trevare.

Flere gjester

Med de nye forandringene ser hotellet fram til å kunne ønske flere gjester velkomne til Molde. Spesielt i sommersesongen er det stort trykk. Hele perioden fram mot fornyelsen starter har hotellet over 90 prosent opptatte senger.

– Spesielt i forbindelse med lagidrettsarrangement og festivaler som arrangeres her vil økt kapasitet kunne bidra til at alle får en god overnattingsopplevelse i Molde, sier hun.

Festivalsesong

Før fornyelsen starter skal imidlertid både Moldejazz og den nye festivalen Skyhøyt arrangeres. I fjor var Seilets 224 rom fullbooket så godt som hele Moldejazz. Etter flyttingen skal Skyhøyt-festivalen nå arrangeres på parkeringsplassen like utenfor hotelldørene i august. Da vil store artister som Röyksopp, Matoma og Nico & Vinz komme til byen.

– For Scandic Seilet er det svært positivt at den blir flyttet nært sentrum og hotellet. Vi forventer fullt hotell, og mye liv og røre i byen de dagene, sier Vanja Braute.