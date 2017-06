Så kameraten falle i døden

Den erfarne basehopperen Tom Erik Heimen fra Molde og bosatt i Rauma var venn med mannen som omkom i basehoppulykka onsdag kvleld. De hadde hoppet flere ganger sammen.

Onsdag var Heimen og flere andre med på turen til fjellet Nebbet ved Gudvangen i Aurland sør i Sogn og Fjordane for å gjennomføre det han beskriver som en «rutineflyging». Han snakket torsdag med pressen om det som skjedde. Til NRK Dagsrevyen sa han dette:

– Alt gikk som planlagt helt til vedkommende skulle trekke fallskjermen sin og fikk problem med å finne utløseren, det som kalles pilotskjermen. Han endte opp med å ikke finne den, og gikk rett i bakken, sa en tydelig preget Heimen.

Heimen startet sjøl med basehpp i 2000 og har siden gjennomført rundt 1200 hopp. Han deltar denne uka på Eksremsportveko på Voss der han er en av ambassadørene.

Var fra USA

En person bosatt i Gudvangen meldte fra om ulykka. En mann ble kort tid etter bekreftet omkommet av ambulansepersonell på stedet, opplyste Helse Førde AMK.

Politiet har fått bekreftet identiteten til mannen. Ifølge NRK skal han være fra USA.

– Vedkommende er nok bare i Norge på tur. Vi har bedt Kripos om hjelp til å varsle de pårørende, sier operasjonsleder Per Rimmen ved Vest politidistrikt til NRK .

Et vitne i en bil skal ha sett at mannen fikk problemer og havnet i en steinur.

– Vi har ikke fått avhørt dem som sier dette, men det er ting som tyder på at skjermen ikke løste seg ut, sier Rimmen.

Ny ulykke

Omkring en time senere kom det melding om en basehoppulykke i Flåm. Ambulanse, lokal lege, luftambulanse og redningshelikopter ble varslet ved 21-tiden onsdag kveld. En times tid senere ankom luftambulansen området, mens ambulansepersonell var på vei til basehopperen til fots. 40 minutter senere ble vedkommende hentet ut av et Sea King redningshelikopter.

En snau time etter midnatt opplyser Haukeland universitetssjukehus at mannen er alvorlig skadd.

Utenlandsk opprinnelse

– Vi fikk melding om at noen så en fallskjerm med en mann hengende under, og at han muligens fikk problemer og landet i en steinur, sa operasjonsleder Bengt Næss til NTB.

Politiet bekrefter i morgentimene torsdag til NRK at også denne mannen er utlending.

Ekstremsportveko foregår på Voss denne uka, men hadde ikke noe arrangement i området onsdag, opplyser daglig leder Sofie Torlei Olsen til NRK.