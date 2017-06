Politi, brann og helse rykket torsdag morgen ut til et arbeidsuhell ved Hustadmarmor i Elnesvågen.

– Det er meldt at det skal være brudd i en slange, og at noe pulver eller støv har blitt sluppet ut. Dette er av en slik art at det kan utvikle gass hvis det kommer i kontakt med vann. Brannvesenet jobber nå med skadebegrensning, ved å tynne ut dette pulveret eller støvet med store mengder vann, sier operasjonsleder Frode Gjøsund i Nordmøre og Romsdal politidistrikt til Rbnett klokken 09.10.

Politiet fikk meldingen klokken 08.50. Ifølge Gjøsund er én person tatt hånd om av helsevesenet.

– Skadeomfanget er uvisst, sier han.

Klokken 09.10 melder politiet at brannvesenet har kontroll på situasjonen, og at det ikke er nødvendig å evakuere.