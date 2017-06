– Gratulerer, alle sammen!

Torsdag var det duket for storstilt feiring i Molde i anledning 275-årsjubileet.

Dagen forløp i strålende sol. KulTUR-løypa ble åpnet, det var byvandring ved Ola Gjendem og Bjørn Austigard. Begge vandringene samlet godt med folk. Klokka 16 ljomet saksofontoner ved Tore Ljøkjel fra Domkirketårnet før den offisielle festen startet klokka 16.30.

Mangfoldet styrker byen

I sin åpningstale foran de mange frammøtte trakk ordfører Torgeir Dahl fram det han beskrev som byens fremste verdier: kulturen, mangfoldet og dugnadsånden.

– Vi er en av de ledende kulturbyene i Molde, det sier Telemarkforskning, og det tror vi på! Hele dette programmet er bygget opp rundt kulturinstitusjonene. Vi har også en unik dugnadsånd, vi klarer å forene krefter. Ikke minst har vi et flott mangfold. Vi er forskjellige. Her er folk fra utlandet og omlandet. Vår energi, nytenking og mangfold gjør oss sterkere. Gratulerer med dagen, alle sammen!, sa Dahl.

Solisten Sunniva

Før familiefesten traff vi en spent sjuåring, bursdagskledd i rosa skjørt, matchende solbriller og glitrende vest: Sunniva Vatne, sanger i Småkvameratene.

– Jeg skal synge solo på en sang som heter De fire elementer. Jeg gleder meg!, sier Sunniva.

Nurdin Adam og Mahir Adam (snart 4) møtte også fram for å feire Molde. Nurdin Adam forteller at han har bodd i byen i tre og et halvt år.

– Jeg kom til Norge fra Somalia for fire år siden. Det er koselig å være med på feiringen. Molde er en vakker by. Stille. Og masse bra folk, sier han.

– Mye jobb!

Sidsel Rykhus, leder for jubileumskomiteen, er storfornøyd med rammen rundt feiringen.

– Hvordan har det vært å jobbe fram mot denne feiringen?

– Det har vært kjempekjekt. Mye jobb!

– Hva er verdt å feire med Molde?

– Alt! Molde er en bra by. Jeg er sjøl innflytter og trives veldig godt. Det er viktig å markere bursdager, sier Rykhus.

Samarbeidsbonanza

Ine Hoem, Edvard Hoem med John Pål Inderberg og Trygve Waldemar Fiske, Amtmann Lehts Døtre, Bech & Skeidsvoll New Orleans Band, Ole Foss og Småkvameratene samt Sara Fellmann og Johanna Mørck fra Teatret Vårt stod på programmet.

Familiefesten var et samarbeid mellom Moldejazz, Skyhøyt, Rabalderfestivalen, Romsdalsmuseet, Teatret Vårt, Bjørnsonfestivalen, Molde sentrum, Sparebank 1 SMN og Molde kommune.