Rådmannstittelen endres trolig

Under onsdagens møte i fellesnemnda kom det forslag fra Ap ved Torill M Strand, Sidsel Rykhus og Lars Hagset om at rådmannstittelen skal gjøres mer kjønnsnøytral og endres til for eksempel administrasjonssjef.

Med 14 stemmer mot én gikk fellesnemnda inn for å ta forslaget videre. Dermed endres trolig rådmannstittelen ved neste møte i fellesnemnda. Ordfører i Molde kommune, og leder av fellesnemnda Torgeir Dahl utbrøt fra enden av bordet da forslaget ble vedtatt:

– Flott! Det viser at vi er en framtidsrettet kommune.

Tidligere har Rauma kommune fått kritikk for å ikke ville endre tittelen, mens Sandøy kommune nylig ansatte ny rådmann uten å gjøre noe med tittelen.

I Romsdal er det bare Vestnes som har den kjønnsnøytrale tittelen administrasjonssjef.