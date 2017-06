Gatekjøkken i Molde begjært konkurs

Romsdal tingrett åpnet konkurs i boet fredag forrige uke.

– Den direkte årsaken til konkursen er konkursbegjæringen fra Romsdal kemnerkontor, sier bostyrer Øyvind Hasselø Meisingset, advokat i Øverbø Gjørtz.

Molde Pizzeria og Grill har allerede vært stengt en stund. Hasselø Meisingset får ikke tak i selskapets styreleder, og vet ikke hvor han befinner seg.

– Det vi vet er at selskapet har drevet et gatekjøkken i leide lokaler i Hamnegata 45 på bussholdeplassen i Molde. Det er ikke grunn til å tro at det er eiendeler av betydning i boet, sier bostyreren.

– Siden vi ikke får tak i styrelederen, vet vi heller ikke hvor mange ansatte selskapet hadde ved konkursåpning. Jeg vil tro at eventuelle ansatte som ønsker å fremme et lønnskrav tar kontakt, legger han til.

Fristen for å melde krav i boet er 28. juli. Første skiftesamling er berammet til 9. august.

– Siden fristen for å melde krav i boet ikke er gått ut ennå, har jeg ikke en oversikt over hvor stor den samlede gjelden til selskapet er, sier Hasselø Meisingset.