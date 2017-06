Rabalderfestivalen har vært under planlegging siden august i fjor, og det er forståelig at et slikt festivalprogram krever sine forberedelser. Med flere kjente artister som Razika, Bare Egil og Ravi på scena, og ei lang liste av aktiviteter i parken, kan en spør seg om det hele lar seg gjennomføre i løpet av to dager.

– Vi har frivillige fra flyktningtjenesten og venner fra hele landet kommer hit for å hjelpe til, sier festivalsjef Eivind Fadnes. I Reknesparken er rigginga i full gang, og torsdag ankommer scena. Etter det er det kun en million småting som gjenstår, ifølge festivalsjefen.

– Det er knallhard jobbing døgnet rundt, og slik har det vært siden august i fjor. Men med kaffe og hardt arbeid så får man til det meste. Du får energi av å holde på med noe du synes er fantastisk morsomt, sier han. Rabalder-gjengen håper festivalfolket vil få en helt ny opplevelse av Reknesparken til helga. – Hæ? Kan Reknesparken se sånn ut?

- Det er den reaksjonen vi håper på. Vi har holdt på med rigging hele uka fra morgen til kveld, og ønsker å gjøre om Reknesparken til fornøyelsesparken, sier medarrangør Anders Leikarnes.

Salget går unna

Om publikum får den reaksjonen kan ingen si sikkert, men publikum kommer. Det er soleklart. Billettsalget går unna.

– Vi har solgt rundt 800 billetter, og hver eneste gang jeg er innom for å sjekke, stiger tallet, sier Fadnes. Han forteller at billettsalget tok seg skikkelig opp forrige fredag.

– Da våknet moldenserne for alvor. Jeg tror det har en sammenheng med at langtidsvarselet kom den dagen. Folk sjekket været, og så det var meldt sol og varmt, sier han. Fadnes har vært i Molde siden forrige mandag, og har blitt stoppet på gata flere ganger.

– Folk stopper meg for å fortelle hvor fantastisk de synes festivalen er. Det har kun vært positive tilbakemeldinger fra både publikum og sponsorer, sier han.