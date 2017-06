Treåring i koma – mor og stefar siktet for vold

– Barnet har kritiske, livstruende hodeskader og ligger i koma på St. Olavs hospital, sier Svenn Ingar Viken, lensmann i Namsos og Fosnes kommune, under politiets pressekonferanse tirsdag kveld.

Politiet ble varslet av barnevernet natt til mandag om at den lille jenta var innbrakt til sykehus med mistenkelige skader.

Treåringens mor og stefar er i politiets varetekt og siktet for grov kroppsskade. Politiet vil fremstille begge for varetektsfengsling.

– Stefaren framstilles for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett onsdag klokken 14. Moren framstilles for fengsling torsdag, opplyser politiadvokat Amund Sand.

– Falt fra sengen

Morens advokat, Torfinn Svanem, opplyser at hun stiller seg uforstående til og nekter straffskyld for siktelsen. Han sier at hun har forklart at jenta skadet seg da hun falt ned fra sengen. Treåringen har ifølge det morens advokat opplyser også en tidligere skade etter fall fra en balkong, skriver [URL]NRK;https://www.nrk.no/trondelag/jente-_3_-kritisk-skadd-_-mor-og-stefar-siktet-1.13578178[/URL].

Advokat Anders Kjøren, som forsvarer stefaren, sier til [URL]Dagbladet;http://www.dagbladet.no/nyheter/barn-livstruende-skadd---mor-og-stefar-i-namdal-siktet-for-vold/68230216[/URL]at hans klient ikke erkjenner noen straffskyld.

– Jeg hadde en prat med ham i går. Han stiller seg uforstående til siktelsen og er ukjent med noen som helst form for voldsbruk, sier Kjøren.

Barnets mor og stefar er ifølge politiet av utenlandsk opprinnelse. Stefaren som er i 30-årene har oppholdstillatelse i Italia og moren i 20-årene, har midlertidig oppholdstillatelse i Norge i tre år.

Legen slo alarm

Stefarens advokat sier at han varslet AMK da han mente at barnet trengte helsehjelp. Ifølge det Kjøren forstår, kom ambulansen til familiens hjem. Da barnet ble brakt inn på sykehuset, varslet legen om mistanke om vold.

– Det var barnevernet som kontaktet politiet etter at legen som tok imot barnet, slo alarm, med mistanke om at det var blitt utsatt for vold. Barnet ble sendt til St. Olavs hospital med kritiske, livstruende skader, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hege Marie Vikaune i Nord-Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Kripos inne i bildet

Det er opprettet en etterforskningsgruppe i saken. Kripos skal bistå fra og med onsdag.

– Kripos er koblet inn og bistår i etterforskningen. Politiet håndterer saken i samarbeid med barne- og familieteamet i politiet, opplyser Vikaune.

Tre andre barn bor sammen med moren og stefaren til den kritisk skadde jenta. De er mindreårige og ivaretas av kommunens kriseteam.

Bildetekst tb73a3a3:

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.