Millioner til innovasjon

MOLDE: Bedrifter i Møre og Romsdal som er rammet av redusert aktivitet i petroleumssektoren, kan nå få støtte til særskilte omstillingsprosjekter. Regionalt Forskningsfond Midt Norge (RFF) har øremerket midler til denne typen bedrifter. De ekstraordinære omstillingsmidlene kommer i tillegg til Regionalt Forskningsfond sine ordinære prosjektmidler.

– Prosjektmidlene som er rettet mot bedrifter og næringsnettverk i Møre og Romsdal, er tilgjengelige i 2017, sier Øyvind Herse i RFF Midt Norge. Han opplyser at det så langt i år er tildelt slike midler til 11 bedrifter.

Oshaug og Alpa

Øyvind Herse forteller at Oshaug Metall er tildelt 800.000 kroner, IT-selskapet Axbit 750.000 kroner og offshoreselskapet Alpa, som er en del av Axess-konsernet, 600.000 kroner. Alle disse er i Molde

Oshaug Metall har fått støtte til å gjennomføre et omstillingsprosjekt, nærmere bestemt å utvikle en ny støpeteknologi med bruk av induksjon i støpeforma for optimal kontroll og styring av størkningsprosessen. Det vil gi en mer effektiv og mindre energikrevende produksjon av propellblad og propellnav.

– Forskerne fra SINTEF hjelper oss bl.a. med å gjennomføre varmetransportanalyser og å lage et kontrollsystem for å styre energitilførsel, sier adm. direktør Stein Berg Oshaug i Oshaug Metall.

Håper på flere søkere

– Vi håper det kommer flere søkere. Vi har mer penger igjen, sier Øyvind Herse.

Støtte gis til bedrifter som sammen med forskningsmiljø gjennomfører prosjekter som gir bedre teknologiske løsninger, og dermed åpner for nye markedsmuligheter.

– Mange bedrifter er utålmodige etter å komme i gang med omstillingsarbeidet. Derfor behandler vi prosjektsøknadene fortløpende slik at bedriftene kan komme raskt i gang, sier Øyvind Herse.

Han framholder at søknadsprosedyrene er ganske enkle. Det kreves at prosjektet har et tydelig forsknings- og innovasjonsinnhold, en plan for gjennomføring og at bedriften selv bidrar med egeninnsats. Prosjektmidlene fra RFF kommer i tillegg til de såkalte mobiliseringsmidlene til fylkeskommunen, rettet mot tidlig fase av innovasjonsarbeid i bedrifter og kommuner.