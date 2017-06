Havblikk om bærekraft

Konferansen beskrives som «Fiskerikonferansen av og for fiskere i Midsund».

– Vi har delt opp årets program i tre bolker. De tre er bærekraftig eierskap, bærekraftige ressurser og bærekraftig kapital og markedstilgang, sier Gunnar Kvalsund i Midsund Næringsforum.

Kvalsund og Are Berset i næringsforumet beskriver konferansen som et fagmøte for å sette dagsorden for fiskerelaterte problemstillinger.

Forvaltning og samarbeid Hvordan de nordatlantiske havressursene skal forvaltes til det beste for menneskeheten, og hva som skjer når rederier og fartøy skifter hender er noe av det som skal fokuseres på.

– Vi har flere tunge navn blant årets foredragsholdere. Sissel Rogne, som er direktør i Havforskningsinstituttet, skal snakke om overvåking av maritime ressurser. Henrik Sparholt skal snakke om hvordan de nordatlantiske statene samarbeider om forvaltningen av bærekraftige ressurser. For å nevne noe, sier Kvalsund.

Det er prosjektet North Atlantic Institute for Sustainable Fishing (NAIS) som står som arrangør av fiskerikonferansen. Dette prosjektet ble startet opp av Midsund Næringsforum. NAIS, som fikk støtte av fylkeskommunen til oppstarten, har som mål å fremme en bedre og mer bærekraftig forvaltning av våre biologiske havressurser.

Lokalsamfunn og fiskeri Kvalsund og Berset håper deltakerne på konferansen vil sitte igjen med økt forståelse, innsikt og engasjement rundt norsk fiskeri. De forteller om fullt hus under fjorårets konferanse.

– Vi vil også se på utviklingen av lokalsamfunn og utviklingen av fiskeri og hvor nært de er knyttet sammen, avslutter Kvalsund.