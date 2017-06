Den gode smak flytter og utvider!

Den gode smak åpnet dørene for første gang i 2005. Til tross for at lokalet i 2. etasjen på Moldetorget har blitt bygget ut tidligere, har kafeen nå vokst seg ut av det.

Daglig leder Nanna Kristine Jensen sier til Rbnett at hun har vært interessert i å bytte lokale helt siden Peppes Pizza stengte dørene i september i fjor.

– I vår jobbet vi aktivt med å komme i mål med en ny kontrakt, noe vi lyktes med. Å flytte ned i 1. etasjen blir veldig bra for kafeen, sier hun.

Har pusset opp

Oppussingen av de tidligere lokalene til Peppes Pizza startet i slutten av mai. Neste fredag, den 7. juli, er det klart for nyåpning.

– Vi har gjort lokalene litt lysere og lettere, og mer moderne. Her får kundene Moldepanoramaet som utsikt, sier Jensen.

Utvikler konseptet

Det var Ellen Espeland som startet Den gode smak tilbake i 2005. I fjor vår takket hun for seg, da helseproblemer gjorde at hun ikke kunne drive lenger. Jensen og Asbjørn Lode overtok da bedriften. Jensen, som er tidligere ansatt, har vært daglig leder siden 20. april i fjor.

I dag har kafeen ni ansette. I forbindelse med at den nå flyttes til et større lokale, og skal begynne servering av varm lunsj, søker de én kokk i fulltidsstilling, to renholdsassistenter på ukesskift og én ekstrahjelp.

– Det blir spennende å utvikle konseptet vårt ytterligere. Vi kommer til å satse mer på smoothie, og spisse til kaffebarkonseptet. Vi skal også servere mat for alle, slik at de med allergier og intoleranser også kan komme og spise hos oss, sier Jensen.