Atlanterhavsvegen en av verdens vakreste

Storavisa New York Post, som er blant de ti største som gis ut i USA, kårer på sine nettsider en liste over verdens ti vakreste og farligste vegstrekninger. Blant spektakulære vegstrekninger i Italia, Frankrike, New Zealand og Kina, finner Atlanterhavsvegen på en fjerdeplass.

Avisa kaller vegen norsk ingeinørkunst. Atlanterhavsvegen ble påbegynt i 1983, og under byggeperioden opplevde anleggsarbeiderne 12 orkaner. Vegen ble åpnet i 1989, og i 2005 ble den kået til århundrets byggverk i det 20. århundret, skriver Nasjonale turistveger.