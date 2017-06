Politi og brannvesenet rykket mandag formiddag ut til Mikkelivegen i Molde, hvor en bil hadde kjørt inn i en murvegg.

Operasjonsleder Siri Engdahl sier til Rbnett at de to personene som var involvert klaget over nakkesmerter. Begge er sendt til sjukehus for sjekk.

Uhellet skal trolig ha skjedd i forbindelse med øvelseskjøring. Ifølge Engdahl fikk muren og bilen kun mindre skader.