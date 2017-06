Inviterer entreprenører til befaring

I forbindelse med de utlyste kontraktene på Nordøyvegen, inviterer Statens vegvesen interesserte entreprenører til befaring onsdag 28. juni.

Denne dagen blir det befaring for to av de totalt fire kontraktene. For Tilbod K1- Veg og riggområde Skjeltene er det oppmøte ved parkeringsplassen for Lepsøyrevet Fyr klokken 09.00. For Tilbod K2- Forskjering Austnes og Longva er det oppmøte på Austnes ferjekai klokken 12.30. Her blir det orientering både på Austnes og Longva. Deltagerne må stille med egen bil.

På begge stedene blir det en generell orientering om prosjektet, og om kontrakten spesielt for entreprenørene. Statens vegvesen opplyser at det også blir en befaring og en oppsumering hvor entreprenørene kan stille spørsmål.

Lyser ut kontraktar på Nordøyvegen Stortinget godkjente bompengeproposisjonen for Nordøyvegen i natt. No blir dei fire førebuande kontraktane lyst ut.