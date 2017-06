Mandag 26. juni avholdt fylkesutvalget sitt siste møte før sommeren. Der ble et samlet fylkesutvalg enig om at det ikke burde gis tillatelse til deponering av avfall på Rausand, melder NRK . Årsaken er at de mener det ikke er godt nok vurdert hvordan deponiet vil påvirke miljøtilstanden i fjorden.