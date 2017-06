Få bryr seg om kronekursen i ferien

Ifølge undersøkelsen svarer én av tre nordmenn at de skal reise til utlandet denne sommeren, skriver Aftenposten . 69 prosent svarte nei på spørsmålet om kronekursen er med på å styre reisemål. 13 prosent svarte ja.

– Vi har lenge ventet at kronen skulle styrke seg og at det skulle gi nordmenn billigere sommerferie. Nå har ikke det skjedd, og det betyr at vi må venne oss til at vi ikke får så mye for kronen som vi gjorde før, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 Gruppen.

Euroen har i realiteten gitt et prishopp på 25 prosent for nordmenn på ferie i utlandet, påpeker han.

Forbrukerøkonom Silje Havdal i BN Bank er ikke overrasket over undersøkelsen.

– Det kan virke som om nordmenn tenker at kursen har liten betydning for feriebudsjettet. Det mener jeg er en uklok holdning. Dagens svake kronekurs kan nemlig gjøre forbruk i utlandet dyrere enn før. Derfor er det ekstra viktig at man har et bevisst forhold til sitt eget forbruk og følger med underveis, sier hun.