Eldre spiser fortsatt mer fisk enn yngre

Norsk fisk er, ved siden av olje, en av landets største eksportartikler. Og her i landet viser levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at sju av ti nordmenn spiser fisk minst to ganger hver uke. Da inkluderes både pålegg, lunsj og middag.

Helsedirektoratets offisielle ernæringsråd er å spise fisk 2–3 ganger i uka, og ifølge tallene fra SSB er det den eldre delen av befolkningen som er flinkest til det. I aldersgruppen over 67 år er det hele 85 prosent som oppgir å spise fisk mer enn to ganger i uka.

For dem mellom 16 og 24 år er andelen 60 prosent. Samme mønster tegner seg når man ser på yrkesstatus; pensjonister spiser fisk mye oftere enn studentene, opplyser SSB.

Undersøkelsen slår også fast at de med høy utdanning spiser mer fisk, samt at de som er i jobb spiser mer fisk enn arbeidsledige. Det er ingen stor forskjell på menn og kvinner. Det er heller ingen automatikk i at de som fører en sunnere livsstil, spiser mer fisk enn andre. Røykere spiser like mye som ikke-røykere, og de som trener regelmessig spiser ikke mer fisk enn de som ikke trener.

Unntaket er aldersgruppen 16 til 24 år. Blant dem er de en overvekt av ikke-røykere og folk som trener, av dem som spiser fisk jevnlig.

Nordland topper fylkesstatistikken. Der svarer 81 prosent at de spiser fisk to ganger i uka eller mer. I Oslo oppgir 73 prosent at de spiser fisk minst to ganger i uka, mens på bunnen av statistikken ligger Vest-Agder med 64 prosent. Sørlendingene er kanskje ikke så glad i makrell likevel?