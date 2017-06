– En markant stemme har stilnet

Ellingsgård var en markant stemme i den offentlige debatten, både lokalt og nasjonalt. I en alder av 88 år takket han for seg i kommunestyret, men engasjementet lot seg ikke stoppe. Han var en svært aktiv debattant i ulike saker, og spesielt sjukehussaka, et område han var godt kjent med etter tida som fylkesrådmann.

– En fantastisk storebror

– Det var ventet. Men han var sterk og klar til det siste. Like opptatt av det som foregikk rundt ham som han alltid har vært. Det er ikke lenge siden jeg diskuterte politikk med ham, sier Jorunn Ellingsgård, Kåre Ellingsgårds søster.

– Som storebror var han helt fantastisk. Både mot meg og mine, legger hun til. Jorunn Ellingsgård forteller at han sovnet inn natt til mandag på Kirkebakken omsorgssenter.

– Alltid hyggelig å prate med

Tidligere fylkesmann og statssekretær, Ottar Befring var kollega og venn av Ellingsgård. Han mottok dødsbudskapet med stor sorg.

– Jeg hadde en god samtale med Kåre dagen før han gikk bort. Han var en venn du kunne stole på, og det var bestandig hyggelig å prate med han. Er det en ting som er sikkert her i livet, er det at døden kommer. Kåre var seg sjøl til det siste, og viste takknemlighet for det han hadde fått være med på, menneskene han hadde møtt på vegen, og for sine nærmeste. Befring forteller at det er en markant personlighet som nå er borte.

– Embetsmann, politiker, statssekretær i Samferdselsdepartementet, direktør i Møre og Romsdal fylkesbåtar. Han gjorde seg bemerket i alle rollene han hadde, forteller Befring. Ellingsgård viste tidlig engasjement og omtanke for de svakeste i samfunnet. Han vokste opp under 2. verdenskrig, og husket krigsårene godt. Han gikk med matpakker til russiske krigsfanger.

– Den omtanken hadde han i seg resten av livet. Han var en handlekraftig, men samtidig ydmyk mann, sier Befring. I 1975 valgte Ellingsgård å si fra seg rollen som fylkesmann, for heller å jobbe som fylkesrådmann.

– Han ønsket å jobbe for folket. I sin tid som fylkesrådmann sørget han for å få bygd tre sjukehus. Han var demokratisk i sinnelag, og utførte jobben på en måte som ga respekt i alle kretser. Han sto på for at vi skulle ha fire sjukehus i fylket, men bestandig med en genuin respekt for de folkevalgte, sier Befring. Han beskriver vennen som en kunnskapsrik mann som bestandig satt seg fullt og helt inn i saker før han kom med uttalelser. En mann som aldri var ufin, og som holdt seg innenfor rammene i den politiske debatten.

– Han var en mann med stor integritet. En som aldri utnyttet sin egen posisjon, sier Befring. Etter å ha takket for seg i kommunestyret i en alder av 88 år, var engasjementet fremdeles brennende.

– Hans fremste ønske var å gi de eldre i Molde en verdig alderdom. Derfor startet han seniorgruppa i Arbeiderpartiet. Tirsdag skal vi holde et minnemøte til ære for Kåre, og der blir det nok fortalt mange flotte historier om en god venn og kollega. Han ga en stemme til mange, og nå har hans egen stilnet. Men han har satt djupe spor etter seg, sier Befring.

– Aktiv og kunnskapsrik

Torbjørn Myhre, leder i Molde Arbeiderparti, beskriver Kåre Ellingsgård som en person med et livslangt samfunnsengasjement som politiker – både lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Han var statssekretær i Trygve Brattelis 1. regjering i 1971, senere fylkesmann i Møre og Romsdal fra 1973 til 1976 og fylkesrådmann fra 1976 til 1988.Som folkevalgt i Molde kommune var han medlem i bystyret fra 1952 til 1972 og medlem i kommunestyret fra 2007-2015. Han var medlem av Arbeiderpartiet i 70 år og fikk sin vel fortjente hedersbevisning tidligere i år, forteller Myhre.

– Kåre var en meget aktiv og kunnskapsrik politiker med et brennende engasjement. Han kjempet utrettelig for en god eldreomsorg og en verdig alderdom for alle, men evnet også å se en helhet i sitt engasjement, sier Myhre på vegne av Molde Arbeiderparti. Og legger til:

– En viktig stemme i samfunnsdebatten har stilnet.