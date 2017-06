Laksefisker omkom i Orkla

Politiet og Hovedredningssentralen tror at den 40 år gamle mannen som falt i lakseelva Orkla søndag, er omkommet.

Leteaksjonen gikk søndag kveld fra å være etter en savnet person til å være etter en person som er antatt omkommet, bekrefter operasjonsleder Astrid Metlid i Trøndelag politidistrikt overfor NTB.

– Vi har fortsatt mange som er ute og leter både langs elvebredden og på vannet. Det er omstendighetene som gjør at status for søket er endret, sier hun, og viser blant annet til at det var stor vannføring og derfor ekstra kraftig strøm i elva.

Den savnede er en 40 år gammel spansk mann som har fisket laks i Orkla sammen med tre andre menn. Han har trolig sklidd eller mistet balansen, havnet i elva og ikke klart å komme seg på land grunnet den strie strømmen, tror politiet.

Det var en tilfeldig forbipasserende som i 15-tiden søndag meldte fra om at han hadde sett en mann flytende i Orkla like nord for Forve bru i Orkdal. Det var noen andre i følget mannen var med i som meldte ham savnet.