Biljakt på seterveg

En raumamann i 20-åra nektet natt til søndag å stoppe i politikontroll i Innfjorden, og prøvde i stedet å stikke fra politiet.

Dette skjedde klokka 01.38.

- Patruljen tok opp jakten - som etter hvert gikk på bygdeveger og skogsveg opp til ei seter, opplyser Jan Helge Kjøl ved politiets operasjonssentral til Rbnett søndag morgen.

Patruljen hang på, men måtte stoppe da ferden gikk til fjells.

- Dette er en blindveg, så politiet fortsatte til fots. Patruljen møtte da to personer på veg ned igjen - dette var mistenkte i følge med ei jente midt i tenåra som hadde vært passasjer i bilen, opplyser Kjøl.

Klokka var da 02.22, ifølge loggen.

Mannen opplyste at han forsøkte å stikke fra politiet fordi han hadde falske skilter på bilen.

Politiet anslår at farten varierte mellom 40-50 km/ t og over 100 km/t under biljakta.

- Med tanke på hvor ferden gikk, var hastigheten relativt høg, sier Kjøl.

Mannen er siktet for å ikke ha stoppet for politiet, og for å ha kjørt for fort, opplyser Kjøl.