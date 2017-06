Sterke reaksjoner mot ny helgestenging

Det er sterke reaksjoner i Nordmøre og Romsdal etter at barneavdelingen i Kristiansund fredag stengte dørene for sommeren. Avdelingen åpner igjen 21. august. De neste fire ukene vil det være barnelege på jobb på dagtid.

Det var legen Anna Owczarz som orienterte om stengingen på Facebook-gruppa «Vi som trenger barneavdelingen i Kristiansund» – en gruppe med nesten 5500 medlemmer.

– Jeg håper at færrest mulig barn må reise til Ålesund i den perioden og jeg håper at alle syke barn får den hjelp de har krav på. Det er en arbeidsgruppe i foretaket som jobber med å vurdere tilbud til barn i fylket og skal gi anbefalinger for nær og lang fremtid etter sommer. Vi krysser fingrene for at dette skal hjelpe oss i vår kamp om åpen barneavdeling i all fremtid i Nordmøre og Romsdal, skriver Owczarz.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Alle som har ytret seg i kommentarfeltet har reagert sterkt på at barneavdelingen kan stenges hele sommeren.

Blant dem som reagerer er Steinar Wiik Sørvik som er førstekandidat for Nordmørslista.

– Om jeg får bestemme skal ikke dette skje igjen. Spør de andre på valg om de mener det samme, skriver Sørvik. Andre oppfordrer til å stemme Helsepartiet.

Saka ble først omtalt i Tidens Krav .