- Vi rykker ut med brannbåten til røykutvikling på Bolsøya, meldte Molde brannvesen lørdag ettermiddag.

Brannvesenet var alarmert av folk som hadde meldt fra om mye røyk fra Bolsøya, og rykka ut med brannbåten for å sjekke.

- Vi fant at røyken kom fra et bål på Fårøytangen, der det ble brent kvist. Bålet var under kontroll, og søknad om brenning var godkjent, så denne gangen var alt greit, sier Kristian Trondsen ved vakta hos Molde brannvesen til Rbnett.