Mangel på sykehjemsplasser i en stor del av kommunene, bekymrer Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal.

Alt for ofte ser vi oppslag i media om kritikkverdige forhold som i enkelte tilfeller, grenser opp mot, eller er lovbrudd. Når en i tillegg vet at de tilfeller som blir løftet frem i media, som oftest kommer fra pårørende som er såpass sterke ressursmessig at de «tørr» å stå fram, er det dessverre grunn til å mene at det er relativt store mørketall.

Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal opplever at verdien av sykehjemsplasser i kommunene, blir snakket ned.

Vi har tilfeller der det både fra administrative og politiske hold i kommunene, kommer uttalelser som går i retning av at sykehjemsplasser er i ferd med å gå ut på dato og at utbygging av omsorgsboliger med såkalt heldøgnspleie, er det gode alternativet.

Økonomisk motivert

Kommunene kjenner sitt ansvar, men i kampen om kronene fremtvinges tiltak som kan gi innsparinger.

Løsninger som gir grunnlag for finansiering av driften på andre måter enn den tradisjonelle driftsmodell av sykehjem, blir ofte valgt. Mange kommuner mener at det er hjemmebasert omsorg som er løsningen, til tross for at KS har beregnet at 2,7 timeverk pr. dag for en bruker er det timetallet som er maksimalt lønnsomt i forhold til drift av en sykehjemsplass. Når det også er sterk vilje til å prioritere tiltak som ikke er lovpålagte, så blir det produksjon av tjenester til innbyggerne som i stor grad må lide.

Kvalitet, verdighet og ny pasient- og brukerrettighetslov

Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal går ikke på akkord med kravet til god kvalitet på tjenestene til eldre og syke.

Vi går heller ikke på akkord med krav til etikk og verdighet overfor brukerne av de offentlige tjenester. Vi går ikke på akkord med de rettigheter de eldre og syke har etter loven.

Av og til ser vi uttalelser som går i retning av at også eldre og syke må tåle omlegginger som gir økonomiske innsparinger for kommunene.

De største kostnader innen drift av sykehjem, er personalkostnader. Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal kjenner ikke til et eneste sykehjem som har for mange ansatte. Slik vi kjenner til, er situasjon slik at presset på personalet gjør det vanskelig å rekruttere til dette viktige fagområdet.

Ny lov om pasient og brukerrettigheter trår i kraft 1. juli 2017. Den nye loven tar sterkere tak i kommunens forpliktelser og ansvar også på sykehjemsområdet. Blant det nye som loven er klar på, er kommunes plikt til å føre ventelister og å skaffe sykehjemsplass når behovet oppstår, samt fastsette forskrifter for tildelingskriterier i h.h. til loven på sine tjenester.

Holdningsendring som bekymrer

En holdning som går i retning av at sykehjemsplasser kan erstattes med omsorgsboliger med heldøgnspleie og samtidig være innenfor lovverket, er i ferd med å bre seg i kommunene.

Vi ser også dessverre, at det kommer uttalelser innen vår egen organisasjon som kan tolkes som om denne type tenkning er for fremtiden. Dette bekymrer oss.

Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal er klar på at vi i tiden som kommer, vil få behov for en sterk økning i antall sykehjemsplasser.

Vi vil tydelig anmode alle gode krefter om å stå på for at alle eldre, gamle og syke skal få tilpasset tilbud bygd på kvalitet og verdighet når behovet oppstår. Eldre, gamle og syke skal få dekt de behov de har på lik linje med andre aldersgrupper i vårt velferdssamfunn.

Det skal være unødvendig å gå til media for å få rettet forhold en lovmessig har krav på.

Imidlertid vil vi takke alle pårørende som står fram med eksempel som ikke er slik de skal være.

Vi vil også takke media, for den jobben de gjør for å få de uheldige saker belyst.

Mellvin Steinsvoll, styreleder i Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook