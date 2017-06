Dirket opp bil - hjalp innelåst smårolling

Molde brannvesen rykka lørdag ettermiddag ut på et noe uvanlig oppdrag - brannmannskap måtte trå til for å hjelpe da et barn var innelåst i en bil i Molde sentrum.

- Oppdraget med å få opp bilen ble utført i samråd med politiet, opplyser Kristian Trondsen ved vakta hos Molde brannvesen til Rbnett.

- Barnet på rundt halvtannet år var blitt innelåst i bilen sammen med bilnøklene, ved Kiwi-butikken i Langmyrvegen. Det løste seg bra etter et kvarters tid, da brannvesenet fikk dirka opp bilen, sier Knut Fugelsnes ved politiets operasjonssentral til Rbnett.