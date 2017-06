Én romsdaling blant de 100 mektigste

Magasinet Kapital har igjen kåret landets 100 mektigste kvinner. Statsminister Erna Solberg topper naturlig nok lista – med Siv Jensen og Monica Mæland på de neste plassene. Fortsatt er det slik at politikerne dominerer oversikten.

Men den eneste romsdalingen på lista meldte seg ut av politikken for flere år siden. Tidsligere stortingsrepresnetant og statsråd Karita Bekkemellem (52) er inne på 85. plass.

Kapital begrunner plasseringen slik:

«Tidligere Arbeiderparti-politiker Bekkemellem er ikke like profilert som da hun var statsråd og stortingsrepresentant. Hun har imidlertid fremdeles sterke meninger, og bruker i dag sitt engasjement i jobben som leder av bransjeforeningen Legemiddelindustrien (LMI), som bidrar betydelig til forskning innen medisin og helse og som er aktiv, politisk lobbyist med 60 mektige medlemsbedrifter.»

Kapital skriver dette om kåringen:

«Norske kvinner beviser at det er mulig å nå til topps – hvis man bare vil.

Én ting står nemlig klart over ni år etter at Kapital for første gang lanserte listen over Norges kvinnelige maktbastion: Kvinner med makt finnes det nok av. Den største utfordringen med å lage en slik liste består nemlig ikke i å finne verdige kandidater, men derimot å koke ned listen til bare 300 navn. Derfor har vi, i tillegg til hovedlisten, like gjerne laget en ekstra liste over kvinnene som ikke nådde helt opp til topp 300, men som likevel fortjener å bli nevnt.

Vi har også, for virkelig å være sikker på å få med de aller fleste, laget hele åtte dellister med de dyktigste kvinnene innen de ulike områdene i samfunnet, det være seg næringsliv, politikk, jus, finans, medier, helse, offentlig forvaltning og organisasjonslivet. Dessuten har vi også lister over kvinner med flest AS- og ASA-verv.»