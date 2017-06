Redusert straff for fiskesvindel

Tre menn som i tingretten ble idømt fengselsstraffer for grovt heleri av fisk, har i lagmannsretten fått redusert straffen. Også erstatningsbeløpet er redusert.

I Sunnmøre tingrett ble de tre dømt til henholdsvis fem og et halvt år, tre år og halvannet år for grovt heleri av fisk for 11,6 millioner kroner.

Saken ble anket til lagmannsretten, og Sunnmørsposten skriver at samtlige straffer er blitt redusert, alle de tiltalte er dømt til et halvt års kortere straff.

I tillegg har firmaet Scanprod, som mente store deler av fisken var stjålet fra dem, ikke blitt trodd i lagmannsretten. De krevde en erstatning på over 9 millioner kroner, men ble kun tilkjent 141.000 kroner solidarisk fra de tre tiltalte, skriver avisen.

Saken dreier seg om 109 leveringer av fisk fra den hovedtiltalte til firmaet Ålesund Seafood. Ifølge tiltalen stammet fisken fra selskapet Scanprod AS og var verdt 11,6 millioner kroner.

Til avisen opplyser forsvarerne at de vurderer å anke til Høyesterett over lovanvendelsen.