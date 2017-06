Lager nye fartshumper i Frænavegen

Søndag kveld starter arbeidet med å reetablere fartshumpene i Frænavegen mellom rundkjøringa ved Roseby og Fuglset. Arbeidet starter klokka 21, og vil vare til 06.00 neste dag. Arbeidet vil foregå i samme tidsrom også mandag 26. og tirsdag 27. juni.

Arbeidet skyldes ei kontrollmåling fra fjoråret, som viste at humpene var for krappe, noe som ga utfordringer spesielt for større kjøretøy.

Fartshumpene skulle egentlig forbedres i november i fjor, men arbeidet kunne ikke gjennomføres på grunn av dårlig vær og lav temperatur.

Vegarbeidet vil føre til noe støy for naboene. Trafikkdirigenter vil dirigere trafikken mens arbeidet pågår, og det vil kunne bli litt ventetid. Arbeidet blir gjort på kveld og natt på grunn av den høye trafikken, melder Statens vegvesen.