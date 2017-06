Kjørte i 244 km/t i tunnelen

Det gikk fort da Top Gear-deltakerne kjørte dyre sportsbiler på Atlanterhavsvegen og i Atlanterhavstunnelen. Vegvesenets målinger viste at farta var oppe i 244 km/t inne i Atlanterhavstunnelen.

Det er TV2 som melder dette.

Politiet har gitt spesialtillatelse til å overskride fartsgrensene oppimot maksimalt 140 km/t mens vegen var stengt og forbeholdt Top Gear.

På Atlanterhavsvegen skal farta ha vært målt mellom 170 og 180 km/t.

Målingene ble gjort mens TV-teamet hadde vegen for seg sjøl.

Rbnett prøvde å få ut opplysninger fra politiet om mulige overskridelser torsdag kveld. Da fortalte operasjonslederen at de ikke kjente til dette. I dag sier politiinspektør Anne Berit Lian til TV2 at de etterforsker saka og at de ser alvorlig på dette.

Samarbeider med Vegvesenet

Hun kan ikke bekrefte at det er Top Gear som er involvert i saka, men forteller at politiet samarbeider med Statens vegvesen for å komme til bunns i den.

– Statens vegvesen har kommet med opplysninger om saka, og vi arbeider nå med å sjekke om fartsovertredelsene har funnet sted på tidspunktene da vegen var stengt for filming, sier hun.

Lian forteller at det er svært alvorlig å kjøre i så høy hastighet, og at det er fare for sikkerheten til både sjåføren og medtrafikanter.

– Hvilke konsekvenser kan dette få for den det gjelder?

Det vet vi ikke før vi har etterforsket ferdig, sier Lian.

Tilbakekaller tillatelsen

Politiet sendte etterpå ut pressemelding med de samme opplysningene. Her opplyser de også at de har tilbakekalt tillatelsen til å overskride fartsgrensene i forbindelse med filmopptak.

Det er Statens vegvesen som har faste målinger på disse vegene. Og de har slått alarm om de voldsomme fartsopverskridelsene.

– Vi har hatt et samarbeid med politiet om denne saken, og vi tok kontakt med dem da vi oppdaget målingen, sier Ole Jan Tønnesen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, til TV 2.

Saka oppdateres.