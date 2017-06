Her er Bypakkens «miljøveg» til Molde

To av de fire feltene på ny innfartsveg til Molde fra øst, er for busser og privatbiler med kompiskjøring. Sammen med flere syklende og gående, skal dette lette trykket og gi bedre plass for øvrig trafikk på vegen. Dermed planlegges innfarten med fortsatt to filer for vanlig biltrafikk, som i dag.

