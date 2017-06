Tussentunnelen stengt i flere dager

Onsdag ettermiddag ble Tussentunnelen mellom molde og Fræna stengt, da det ble oppdaget løse plater i tunnelhvelvet. Seksjonsleder i Statens vegvesen, Torgeir Bye, opplyser at tunnelen vil bli stengt i flere dager. - Entreprenøren har vært og undersøkt tunnelen i dag, og vi må kartlegge situasjonen. Vi vet ikke helt hva som venter oss enda, sier han.

- Dere har ikke et anslag på hvor lang tid dette kan ta?

- Nei, det er derfor vi opplyser om at tunnelen vil være stengt i flere dager. Det er viktig for oss at vi får satt i gang arbeidet vårt, og gjort oss ferdig med det. Men heldigvis er det flotte omkjøringsveier via Skaret, sier han.