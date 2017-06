Motvillig Maren møtte Matt LeBlanc

Som kjent gjøres det opptak til den verdensomspennende motorserien Top Gear i Molde-regionen i disse dager. To av de tre programlederne skal delta, og frontfigur Matt LeBlanc er tydeligvis kommet.

Fuglehunden Maren (engelsk springer spaniel) har i flere år vært med matfar Eirik Heen på journalistoppdrag for Romsdals Budstikke. Åtteåringen har derfor møtt mange kjendiser fra politikk, idrett, musikk og kultur i Heens Facebook-serie «Maren møter en kjendis».

– Kjendisene spenner fra ordfører Bernhard Riksfjord og fylkesmann Lodve Solholm via Drillo, Scheie og Ane Brun til superkjendisene Kevin Keegan og Matt LeBlanc, sier Heen, som for tida har permisjon fra Budstikka.

– Maren er en hund etter kjendiser, og svært kontaktsøkende, sier Heen – som altså oppsøkte Seilet onsdag med håp om at Maren skulle få føye nok en kjendis til serien sin.

Forundret, men munter

– Top Gear og Friends-superstjerna LeBlanc ble svært forundret, og ganske munter, da han skjønte at det var en hund som ville bli fotografert med ham, ikke eieren, sier Heen.

Men denne gangen var altså Maren mer interessert i å bli klødd av et kvinnelig medlem i Top Gear-crewet enn å bli fotografert med superstjerna.

– Jeg måtte faktisk dra bikkja etter halsbåndet for at vi skulle få tatt bildet med Matt LeBlanc. Da lo han og resten av gjengen godt, og LeBlanc sa at «Kanskje jeg ikke er en stor nok kjendis?», forteller Heen.

– Vakkert i Molde

Skuespilleren og programlederen gledet seg over væromslaget og ga uttrykk for at han syntes det er svært vakkert i Molde. De begynte filmingen onsdag, så væromslaget til det bedre passet godt, sa han.

Bakgrunnen for møtet var at Maren og matfar svingte bortom Seilet etter å ha fylt diesel.

– Man vet jo aldri. Det er ikke hver dag Matt LeBlanc er i Molde, og man treffer ham iallfall ikke ved å sitte heime i sofaen, sier Heen til Rbnett.

– Vi hadde en slags intuisjon. Maren kan snuse opp kjendiser. Heldigvis var Matt LeBlanc lysten på en røyk akkurat da vi passerte.

Deretter var saka biff. Bikkja spratt ut av bilen og et nytt stjernemøte var sikret.

