Mann siktet for voldtekt mot flere barn

En 32-åring ble onsdag varetektsfengslet i fire uker, siktet for voldtekt av flere barn under 14 år, melder TV2 .

Minst to fornærmede i saken skal ha forklart seg i tilrettelagt avhør, ifølge kjennelsen fra Sunnmøre tingrett.

Det skal foreligge opplysninger om at andre barn kan være utsatt for overgrep fra siktede. Retten mener det er fare for nye overgrep hvis mannen løslates, heter det i kjennelsen.

Den siktede mannen kom til Norge i 2015, og har begrenset tilknytning til landet. Derfor mener retten det er fare for at han vil unndra seg straffeforfølging dersom han løslates. Han ble pågrepet i en kommune i Romsdal på mandag, skriver TV2.

Den siktede nekter straffskyld, og har anket fengslingskjennelsen.