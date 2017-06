Her tester Top Gear luksusbiler på flyplassen

Onsdag startet BBC prøvefilmingen til en times lang Top Gear-episode fra Romsdal på Atlanterhavsvegen. Flere hadde tatt turen ens ærend for å få et glimt av flotte biler og kjente programledere. Men onsdag var det kun stjernebilene fra Porsche og Ferrari som var å se. Innspillingen pågikk fra tidlig formiddag til kveld, og flere opptak ble gjort for å finne de rette vinklene.

Onsdag kveld kom de første meldingene om at Matt LeBlanc og Chris Harris hadde ankommet Molde. Nysgjerrige tilskuere møtte opp ved Seilet i håp om å få treffee LeBlanc, og det tok ikke lang tid før det første synlige beviset dukket opp på Facebook.

Tester toppfart

Torsdag formiddag kunne trente ører høre noe spesielle lyder fra flyplassen i Molde. Det viste seg å være Porsche Panamera Turbo og Ferrari GTC4Lusso som testet toppfarta på rullebanen. Med programlederne bak rattet.

Top Gear skal spille inn scener til bilserien flere steder i Romsdal i løpet av uka og helga. Top Gear er ikke de eneste som har brukt området som bakgrunnsteppe. Flere bilmerker har vært i området vårt for å spille inn til reklamefilmer, og den norske bilfilmen «Børning» brukte også Atlanterhavsvegen som innspillingssted.

Torsdag 22. juni

Molde lufthavn

Atlanterhavsvegen

Atlanterhavstunnelen

Rødven R64

Trollstigen

Fredag 23. juni

Rauma travbane

Trollstigen

Liabygda

Vengedalen

Lørdag 24. juni