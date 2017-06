Vil ha trygg sankthansfeiring

Fredag er sankthansaften, og det betyr mange bål i distriktet vårt. Molde brann- og redningstjeneste minner om at det er meldeplikt for alle sankthansbål, at bålet kun skal bestå av rent trevirke og at bålbrenningen må utføres på en sikker måte.

– På et Sankthansbål er det kun lov å brenne rent trevirke. Det er ikke lov å brenne avfall eller behandlet trevirke. Alle som planlegger sankthansbål må melde fra til brannvesenet. Dette for at vi skal ha oversikt over hvor det brennes bål, og for at vi skal få informert de ansvarlige om forutsetninger for en sikker og god bålbrenning. Vi ønsker at alle skal ha en trygg og fin feiring av sankthansaften, sier Jon Børge Horneland leder forebyggende avdeling i Molde brann- og redningstjeneste.

Til nå har det kommet inn nesten 100 meldinger om bålbrenning i kommunene Eide, Aukra, Nesset, Midsund og Molde. For disse kommunene finnes elektronisk meldingsskjema for brenning av sankthansbål på Molde kommunes hjemmeside.

Huskeliste for sankthansbål:

• Meld inn bålarrangementet til brannvesenet.

• Det må være god avstand fra bålet til vegetasjon og bygninger.

• Ha vann eller andre slukkemidler tilgjengelig i nærheten.

• Ikke tenn bålet dersom det er mye vind eller hvis vindretningen er slik at røyk vil påføre nærliggende bebyggelse ulemper.

• Det må være en ansvarshavende som har ansvaret for bålet.

• HUSK å slokke bålet skikkelig før det forlates.

• Avfallsbrenning er ikke tillatt. Det er kun rent trevirke (ikke impregnert) som kan benyttes.