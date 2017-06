Slo sønnen med belte – slapp fengsel

Vold mot egne barn straffes normalt med ubetinget fengsel, men Romsdal tingrett valgte å legge vekt på flere formildende omstendigheter og dømte en mann i 40-åra til 21 dagers betinget fengsel for familievold.

Påtalemyndigheten hadde først tatt ut tiltale mot faren for familievold (straffelovens paragraf § 282), som forutsetter at fornærmete er alvorlig eller gjentatte ganger utsatt for mishandling i familien. Aktor la ned påstand om 90 dagers fengsel.

Etter bevisførselen i retten ble partene imidlertid enige om at volden, og omstendighetene rundt den, var mindre alvorlig og dermed kunne dømmes som flere tilfeller av enkeltvold, såkalt kroppskrenkelse etter straffelovens paragraf 271.

Fortalte til læreren

Politiet fikk bekymringsmelding i mai 2016. Da hadde sønnen fortalt sin lærer at han ble slått av faren. Da faren ble avhørt om dette, erkjente han de faktiske forhold, men han erkjente ikke straffskyld. Han tilsto å ha «klapset» sønnen mot hodet med åpen hånd. Ved en anledning slo han sønnen med belte mot baken eller lårene hans. Gutten hadde merke på huden i flere dager.

Mannen, som opprinnelig kommer fra et annet land, forklarte slagene med at han gjorde dette for å oppdra sønnen når han ikke hadde oppført seg høflig overfor voksne i familien. Han sa at det var vanlig i landet han kom fra å markere uønsket atferd fra barnas side.

Godt forhold

Retten fant ikke denne kulturforskjellen formildende. Derimot var det flere andre faktorer som gjorde at retten dømte mannen etter en vesentlig mildere paragraf. Voldshandlingene ble ikke ansett som grove, og gutten, som var 14 år da dette skjedde, har ikke fått psykiske ettervirkninger. Retten mente tvert imot at forholdet mellom far og sønn er bra. Mannen har også gitt uttrykk for oppriktig anger og tatt inn over seg at slike handlinger vurderes som alvorlige i Norge.

Retten mente også at en ubetinget dom ville virke negativt også for barnet i denne saka. I tillegg til en dom på 21 dagers betinget fengsel, må den domfelte mannen betale en bot på 5.000 kroner, samt saksomkostninger på 5.000 kroner.

Retten ble administrert av sorenskriver Svein Eikrem.