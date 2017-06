Dømt for overgrep

En mann i 30-årene fra Sunnmøre er dømt til fengsel i tre år og ni måneder for seksuelle overgrep mot sin egen datter.

Søre Sunnmøre tingrett har i tillegg til fengselsstraffen dømt mannen til å betale 225.000 kroner i erstatning til datteren, skriver Sunnmørsposten .

Retten legger vekt på at jenta var svært ung da overgrepene startet. Hun var ennå ikke fylt ti år.

Videre er det lagt vekt på at faren fikk jenta til å holde overgrepene hemmelig, og sa at han ville få trøbbel, om hun ikke holdt på hemmeligheten.

Aktor la ned påstand om fire og et halvt års fengsel. Det er ikke funnet formildende omstendighet i saken, men når retten lander på tre år og ni måneder fengsel, er det gitt fradrag for at mannen tilsto i første avhør.

Overgrepene foregikk over ett år før de ble stanset, og retten legger vekt på at dette er svært lang tid i en så liten jentes liv.