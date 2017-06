LONDON/MOLDE: Det sier Clare Pizey, produsent for den verdensomspennende suksess-serien om bil og motor. Som vi skrev i tirsdagsavisa, gjør Top Gear opptak i regionen denne uka, bla a på Atlanterhavsvegen, i Trollstigen, Vengedalen, Molde og Gjemnessundbrua.

Den populære motorserien har tre programledere, der to blir med på innspilling her: Matt LeBlanc alias «Joey» i Friends, og Chris Harris.

Pizey vil ikke si nøyaktig når de to lander og reiser, men generelt opplyser hun dette:

– Når vi kommer til et nytt innspillingssted, vil vi i starten prøvekjøre strekningene og teste kameravinkler. Når vi vet hva vi vil ha, kommer programlederne og gjør sin jobb.

– Hvorfor valgte dere vår del av landet når dere kommer til Norge?

– Top Gear har vært i Norge før, tilknyttet OL på Lillehammer, og har alltid ønsket å komme tilbake. Vi valgte deres område fordi vegene her ligger i svimlende vakre landskap, og Trollstigen er jo verdensberømt. Vi ser etter strekninger med flott bakgrunn. Det er uvanlig å finne så stor variasjon i landskapet på så lite område.

– På hvilke kriterier velger dere innspillingssteder?

– Jeg håper TG er kjent for fine bilder. Vi vil at bilene vi presenterer skal framstå veldig bra, og da trenger vi flotte landskap. Vi tar alltid utgangspunkt i bilen og ser etter steder til den. I Norge passer alle biler.

Veier stenges i perioder

Når Top Gear filmer, er det etter avtale med politi og Vegvesen om stenging av aktuelle trekninger. Det vil folk merke bla a på Atlanterhavsvegen, i Trollstigen og ved flyplassen de nærmeste dagene.

– Men vi stenger ikke sammenhengende. Det ville skape problem for folk, og det ønsker vi ikke. Vi åpner innimellom så folk kan passere. Og når trafikken hoper seg opp, sier Pizey, som takker for at de får lov å bruke vegene til innspilling.

– En glede å jobbe her

Produsent Pizey og pressekontakt Philip Fleming er ellers fulle av lovord om myndighetene de har hatt kontakt med.

– Det har vært et fantastisk samarbeid, og en glede å jobbe med politiet og de som stenger vegene. Alle har vært utrolig hjelpsomme.

Begge ønsker å understreke at planene om opptak her for to år siden, ble droppet av «indre årsaker», ikke fordi politiet samarbeidet dårlig, slik noen medier skrev i etterkant

– Vi har jobbet tett med politiet, og de har vært strålende. Det er en glede for oss å jobbe i land som dette, sier Pizey.

– Noen har kanskje lyst til å se hvordan dere jobber. Hva er budskapet til dem?

– Vegene er stengt når vi filmer, og det er det en grunn til. (TG har bla a tillatelse til å bryte fartsgrenser, red.anm.) Budskapet er at folk må holde avstand. Men jeg har sett mange bilreklamer fra området her, så jeg antar folk er vant til dette.

Sesong 24 av Top Gear var solgt til 211 land og territorier, dvs. nær alle land i verden. Seertall kun for BBC2 i Storbritannia var 4,15 millioner, inkludert nett-tv innen sju dager.

PS: Opptakene her blir en full episode på ca. en time som sendes til våren. Top Gear-produsenten lover å si fra om dato når den er bestemt. Episodene sendes i Norge like etter BBC2s egne sendinger.