Top Gear på plass i Molde for filming i Romsdal!

Top Gear-innspillingen i Møre og Romsdal begynner allerede i morgen. Det bekrefter Frode Gjøsund, operasjonsleder i Nordmøre og Romsdal politidistrikt, til Romsdals Budstikke.

– De skal ha innspilling flere plasser denne uken. Enkelte veistrekninger vil bli midlertidig stengt i forbindelse med dette, sier han.

Etter hva Romsdals Budstikke erfarer, er et stort TV-team, med utstyr og biler, allerede på plass i Molde.

Tett program

Slik ser programmet ut for de kommende dagene:

Onsdag 21. juni

Atlanterhavsvegen 10.00-18.00

Atlanterhavstunnelen 17.00-23.00

Gjemnessundbrua 17.00-23.00

Torsdag 22. juni

Molde lufthavn 00.00-01.00

Atlanterhavsvegen 06.00-12.00

Atlanterhavstunnelen 06.00-12.00

Rødven R64 12.00-18.00

Trollstigen 12.00-23.30

Fredag 23. juni

Rauma travbane 00.00-hele dagen

Trollstigen 06.00-15.00

Liabygda 06.0015.00

Vengedalen 10.00-20.00

Lørdag 24. juni

Gamle E136 rundt Vågstrandstunnelen og Måndalstunnelen 08.00-17.00

Innfjorden E136 10.00-17.00

Måtte returnere

Rauma-lensmannen fikk i fjor mye pepper i sosiale medier etter at det i juni ble kjent at han sa nei til BBCs forespørsel om å få kjøre over fartsgrensene i Trollstigen.

Teamet bak Top Gear hadde nemlig også i 2016 planer om å gjøre innspillinger på Atlanterhavsvegen i Averøy kommune, i tillegg til Trollstigen, Måndalstunnelen og Vågstrandatunnelen i Rauma. Dette skulle skje lørdag 28. og søndag 29. mai.

De fikk innvilget søknadene om å stenge de aktuelle vegstrekningene under innspillingen, men Rauma-lensmannen skrev at det forutsatt at fartsgrensene ble overholdt. Dette gjaldt vegene i Rauma kommune.

Ifølge frilansjournalist Erik Hattrem førte dette til at Top Gear trakk seg fra planene kvelden før innspillingen skulle starte.

– Top Gear-teamet fikk imidlertid aldri et formelt svar på søknaden om å midlertidig oppheve fartsgrensa på Atlanterhavsvegen. Det kan like godt være dette som gjorde at de trakk seg fra innspillingen, tror lensmann i Averøy, Stig Lyngstad. Det var han som fikk ansvaret for å gjøre vurderingene for denne vegstrekningen.

– Den norske søkeren til Top Gear sa til meg at det ikke var så nøye i Trollstigen, det var godt nok med fartsgrensene der, sa Lyngstad til Rbnett i juni i fjor.

BBC sendte til slutt ut en pressemelding hvor de presiserte at innspillingen ikke ble avlyst på grunn av lensmannen:

– Vi vil gjerne tydeliggjøre at grunnen til at vi ikke fikk filmet I Norge den 27. mai ikke hadde noe som helst med fartsgrensene å gjøre. Den lokale lensmannen har ikke vært noe annet en hjelpsom og gjestfri ovenfor BBC og Top Gear. Det samme kan bli sagt om Vegvesenet som tillot oss å kjøre på delvis stengte veier under filmingen, sa en talsperson for BBC Worldwide.

Sier det ikke var Trollstigen-nei som var årsaken – Top Gear var klar for å kjøre i Trollstigen etter gjeldende regler.

BBC presiserer: Ikke lensmannens feil – Har bare positive opplevelser med det lokale politiet.

Får bryte fartsgrensene

Gjøsund sier at politimesteren har gitt BBC tillatelse til å bryte fartsgrensene denne gangen.

– Det vil likevel være en øvre grense på de ulike innspillingsstedene. Skilting og dirigering vil føre til en trygg avvikling av det hele, sier han.

– Dette kan bli tidenes reklame for Møre og Romsdal. Jeg håper inderlig at de får bra vær, legger Gjøsund til.

– Profilert program med et stort publikum

– Dette er jo utrolig bra! Det har jo vært mange lignende saker med filming rundt i vårt område, men dette er jo et veldig profilert program med et stort publikum, så det er klart det er viktig.

Det sier assisterende reiselivsdirektør Torunn Dyrkorn i Visit Nordmøre & Romsdal. Hun var ikke klar over at Top Gear er i våre trakter før Romsdals Budstikke fortalte det tirsdag. Hun mener det er en veldig hyggelig nyhet.

– For oss er det sjølsagt viktig å få vist fram området vårt, sier hun.